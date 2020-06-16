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برلمان

تدخل السيسي أنقذ الموقف.. رئيس النواب: أزمة كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:40 م
علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء، مُضيفا "دول عديدة أغرت الكثير من الأطباء للهجرة لها لأسباب مالية".

وأضاف الدكتور علي عبد العال "كانت خطوة موفقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع بدل العدوى للأطباء، وهناك دراسة لرفع رواتب الأطباء".

كان ذلك في الجلسة العامة تعليقا، على استعراض الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعض الإحصائيات المُتعلقة باستقالات الأطباء المصريين وهجرتهم للخارج.

وطالب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون بإعداد الحكومة لبرنامج وطني يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالقطاع الصحى فى مصر وبالأخص بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحی متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

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