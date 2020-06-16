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أصل الحكاية

خناقة على السوشيال.. مذيعة إم بي سي تلجأ للقضاء بسبب تطاول شخص عليها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:51 م
الإعلامية نرجس العوامي
الإعلامية نرجس العوامي
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محمود نوفل
رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف تنوعها تلعب دورا كبيرا في حياة الشعوب وكثير من الأشخاص يستخدمون تلك الوسائل للحصول على الأخبار والمعلومات ، إلا أن بعضا ممن يرتادون تلك الوسائل يستخدمونها بشكل قد يسئ الي الأخرين دون الحفاظ علي حياتهم الشخصية بشكل فيه تجريح للآخرين والإساءة لسمعتهم ، مما يدفعهم للجوء الي الجهات القضائية والإجراءات القانونية للحصول علي حقوقهم ورد اعتبارهم.

مذيعة إم بي سي  " نرجس العوامي "سعودية الجنسية إحدي ضحايا غياب الأخلاقيات في النشر على مواقع التواصل الإجتماعي حينما تعرضت لموقف غريب حيث طلب منها شخص ادعى أنه يعمل في مجال الإعلام " إعلاميا " طالبا منها مقابلتها والتعرف عليها، الامر الذي اثار غضب الإعلامية السعودية معلنة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة " تويتر " بأنها ستسلك المسلك القانوني ضد كل من أساء إليهاسواء كان صراحة أو بشكل ضمني.

الإعلامية السعودية والتي تعمل في محطة إم بي سي منذ ما يقرب من ست سنوات غردت قائلة: " راح احتفظ بكل تغريدة أو رد  فيه تلميح أو صراحة بكل ما هو غير لائق للرد عليها بالإجراء القانوني وبما يضمن حقي أو يفسر أو يوضح بالإثبات على ما يقال .. ودمتم بحب ولطف".

الإعلامية نرجس العوامي والتي كانت تعمل منذ قبل في المحطة الفضائية السعودية " روتانا" لمدة سنة وثمانية أشهر أعادت نشر المحادثة التي دارت بينها وبين الشخص الذي ادعى أنه إعلاميا والتي قال لها "عادي أقابلك نشرب كوفي ونسولف.. حاب اتعرف عليك " لترد عليه العوامي قائلة " ما يخالف بس ممكن تجيب أختك عشان أخوي لا يمل وإحنا بالكوفي.. هو يتسلى وإحنا بعد " .

ولكن جاء الرد المفاجئ من الإعلامي المزيف ليقول " "أنا طلبت باحترام وش قلة الحيا ذي، أنت إعلامية وأنا إعلامي وحبيت أتعرف عليك كلامك خطأ وعيب" لترد العوامي قائلة "ليش وش قلت؟: "هل ترضاها لأختك؟".
 

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