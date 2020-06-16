اللجنة العلمية: عدم التزام المواطنين سبب فى زيادة أعداد المصابين بكورونا.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن هناك تعاون بين وزارتى الصحة و التعليم العالي، وأن الجهود التى تتم فى المستشفيات تكون مشتركة.





وأضافت جيهان العسال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الأرقام التي تعلن من قبل وزارة الصحة عن الحالات المصابة كانت متوقعة، والجميع كان يعلم أن هذه الفترة سيكون بها زيادة فى الأعداد.





وأشارت جيهان العسال جيهان العسال، إلى أن المواطنين غير ملتزمين بجميع التدابير الاحترازية، مؤكدة أن الجميع يلاحظ التزاحم والتجمعات.

ولفتت جيهان العسال إلى أن الأعداد فى حالة تزايد ولذلك نطالب المواطنين بالالتزام بالتعليمات للحد من هذه الأزمة.





وأوضحت أن الدولة قامت بتجهيز مستشفيات كثيرة، وأن المستشفى الميدانى التى تم تجهيزها سيقلل الضغط على المستشفيات، وسيكون هناك قاعدة بيانات لمعرفة الأماكن الفارغة.



