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أخبار البلد

الجامعة العربية: تركيا وإيران تشعلان نار الفتنة والخلاف في المنطقة العربية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:44 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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ميس رضا
أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن تركيا وإيران تشعلان نار الفتنة والخلاف في المنطقة ولا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية.


وشدد "زكي"، في حوار مع وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) على أن توقف كل من تركيا وإيران تدخلهما في الشأن العربي، مشيرا إلى أن تدخل تركيا في الشؤون العربية وجلبها مقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية مرفوض ومدان عربيا، كما لفت إلى أن أنقرة تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية.


وطالب "زكي" ، بضرورة وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي للتوصل إلى ترتيبات تعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا“.


وقال إن الوضع في ليبيا يحظى باهتمام كبير على مستوى الجامعة العربية؛ باعتباره يؤثر على الأمن والاستقرار ليس في ليبيا فقط ولكن في منطقة شمال إفريقيا خاصة دول الجوار، مصر وتونس والجزائر.


وتابع زكي: ”الأتراك أصبحوا يقلدون الإيرانيين في منهجهم مع العالم العربي، فيحسنون استغلال الأزمات ويقيمون الميليشيات ويروجون لكل الأطراف خارج الدولة.


يشار إلى أن تركيا، وعلى الرغم من الجهود الدولية والأممية الساعية مؤخرًا إلى إعادة الحياة إلى المفاوضات بين الأطراف الليبية، تواصل نقل المرتزقة والسلاح إلى ليبيا.


فقد أفاد مصدر مطلع في مطار مصراتة  بوصول طائرة من تركيا تحمل على متنها 134 مقاتلًا سوريًا.


يذكر أن المرصد السوري لحقوق الانسان أفاد في آخر إحصاء له بأن عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس فاق الـ 11 ألفا، فيما يتواجد المئات أيضا في معسكرات تدريب في تركيا.
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