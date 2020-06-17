بعد تداوله على مواقع التواصل.. ضبط فتاة وصديقها لتصويرهما فيديو مخلا.. يحاولون استغلال أوضاع البلاد | بالمدرعات وقوات الأمن المركزي "الداخلية تداهم مزارع البانجو"

-بحوزتهم 70 طربة حشيش بـ490 ألف جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين في الإسكندرية

-خالفوا قرار حظر البناء.. الداخلية تضبط 90 شخصًا خلال 24 ساعة









تواصل وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها التصدى للمخالفين والخارجين عن القانون بكل حزم.. تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو مخلا بالآداب العامة لإحدى السيدات صحبة أحد الأشخاص وقيام آخر بالتصوير.









وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة المشار إليها وبحوزتها قطعة لمخدر الحشيش وسيجارة مخلوطة بذات المخدر، وجهاز "لاب توب" مُحمل عليه بعض الصور والمشاهد المخلة بالآداب، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى، 5 بطاقات إئتمانية.









كما تبين أن الشخص الظاهر بالفيديو والذى يقوم بالتصوير قد سبق ضبطه لقيامه بتزعم تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك وآخرين وإنشائه قناة على المواقع الإلكترونية لبث مقاطع فيديو مخلة.









تم إتخاذ الإجراءات القانونية









كما لجأ عدد من تجار المواد المخدرة إلى محاولة استغلال الأوضاع فى البلاد ومكافحة فيروس كورونا المنتشر، وقام عدد منهم بزراعة أراضٍ زراعية بالنباتات المخدرة.





وتصدت وزارة الداخلية لتلك المحاولات وكانت لها بالمرصاد، ووجهت عددًا من الضربات الأمنية الناجحة لـ تجار السموم، حيث تمكنت في 24 ساعة من ضبط مزرعتين لنبات البانجو بمساحة 25 فدانا بمحافظة البحيرة، بعد استهدافهم بمجموعة كبيرة من القوات، حيث شارك فيها قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات وقوات مديرية أمن البحيرة، وتمكنت القوات من ضبط القائمين على تلك الزراعات.









25 فدان بانجو بالنوبارية





نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط مزرعة على مساحة 25 فدانا بالبحيرة مزروعة بنبات البانجو المخدر.









وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص، بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مساحتها حوالى 25 فدانا بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.









عقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.









وتبين أن الأرض مزروعة بالكامل بشجيرات من نبات البانجو المخدر "كاملة النمو"، وبتمشيطها تبين إقامة خيمة كبيرة بها "على مساحة 200 متر تقريبًا" بداخلها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر "مُعد للتعبئة"، وتم ضبط اثنين من المتهمين، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 56 ألف جنيه وسيارة ربع نقل.









فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش.









وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، بالإتجار فى المود المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.









وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما، وبحوزتهما "70 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول"، بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.









وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (490.000) أربعمائة وتسعون ألف جنيه تقريبًا.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ترويجها والإتجار فيها.









وفى سياق متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.





قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 90 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



