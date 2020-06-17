بحضور نواب .. اجتماع داخل اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري اليوم

أعلن النائب سمير موسى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن عقد اجتماع داخل اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من النواب رؤساء الأندية والمسئولين عن الملف لبحث إمكانية وكيفية عودة المسابقات الرياضية في ضوء قرار وزير الرياضة أم لا، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بالأمن الصحي وفترة الإعداد وبدء الدوري.
وأكد النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الوزير أعطى شهرا كفترة إعداد للاعبين قبل بدء الدوري، وهي فترة غير كافية للتأهيل والإعداد البدني خاصة بعد فترة توقف 3 أشهر، مشيرا إلى أنه لا يجوز النظر إلى فترة الإعداد بالدوري الانجليزي (3 أسابيع) والدوريات الأوروبية، وذلك لأن النظام الغذائي وبنية اللاعب الأوروبي تختلف عن اللاعب المصري.
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وطالب النائب بضرورة تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات وأخذ الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل عودة الدوري، متسائلا: هل يعود دوري الدرجة الثانية والثالثة أيضا وكيف سيتم تطبيق الاجراءات في ظل هذا الكم من المباريات؟