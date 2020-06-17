60 عاما فى تحفيظ للقرآن الكريم.. قصة الشيخ عبد العاطي الذي عاش ومات على كلمات الله

"وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ " بهذه الايات من سورة الانبياء ختم الشيخ الجليل الراحل عبد العاطى على عبد الجليل اقدم محفظ قرآن بمركز اسنا جنوب الأقصر، حياته ولسانه رطب بذكر الله فمات على من عاش عليه.





وفى السطور التالى نسرد لكم قصة الشيخ " عبد العاطى " الذى توفي اثر اصابته بفيروس كورونا " كوفيد -19 " وهو يقرأ القرآن الكريم.





يقول " محمد عبد العاطى " نجل الشيخ الراحل بأن والده من مواليد محافظة أسوان مركز ادفو وليد فى عام 1934 فقد بصره وهو فى سن صغير ة جدا ولكن أمه كانت دائما تشجعه على العلم وحفظ القرآن الكريم فحفظه فى سن العاشرة وحصل على الثانوية الأزهرية وتم تعينه مقيم شعائر بمدينة إسنا حيث ظل بهذه المدينة حتى وفاته.





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وعن لحظات وفاته قال " محمد " إن والده بدأت عليه منذ عدة أيام أعراض فيروس كورونا حيث فقد حاستي الشم والتذوق ثم ارتفعت درجة حرارته مصابا بسعال جاف، وعلى الفور قام بنقل والده إلى مستشفى صدر إسنا لعمل التحاليل وتم أخذ مسحة منه وفى الوقت الذى انتظر فيه ظهور نتيجة التحاليل، تدهورت حالة الشيخ وأصبح لا يستطيع التنفس وتم وضعه على جهاز تنفس بالمنزل لحين ظهور نتيجة التحاليل ونقله إلى مستشفي عزل اسنا وطوال هذا الوقت ووالدى لم يكف عن تلاوة القرآن الكريم ليل نهار.





وأوضح بعد ظهور نتيجة التحاليل التى أثبتت إيجابية لفيروس كورونا وقررنا نقله فى تمام الساعة الثامنة صباحا وجلست بجوار والدى لحين وصول سيارة الإسعاف لنقله وقررت وقتها تسجيل هذا المقطع له للذكرى ونشره على الفيسبوك للدعاء له ولكن إرادة الله جاءت بأن بعد تسجيل المقطع انتقل والدى إلى الرفيق الأعلى وهو مبتسم وجه به نورا لم أره كأنه تعافي تماما من كل آلامه".





وعن قصة حياة والده يقول "محمد" إن والده كان يحب القرآن الكريم فقرر أن يقوم بتحفيظ الأطفال والكبار وذلك بدعم من وزارة الأوقاف ورجال الخير بالمدينة الذين قدموا له مئات من شهادات التقدير لجهده البارز فى تحفيظ القرآن الكريم ولذلك لمدة 60 عاما متواصلة حتى وافته المنية منذ أيام قليلة عن عمر يناهز 86 عاما.





وكان قد تداول رواد التواصل الاجتماعي الفيسبوك بجنوب الأقصر، فيديو للشيخ عبد الجليل عبد العاطي أحد أقدم محفظى القرآن الكريم بمركز اسنا وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم وهو على جهاز التنفس الصناعي قبيل وفاته بلحظات إثر إصابته فيروس كورونا المستجد ." كوفيد - 19 ".





وكان قد نشر نجل محفظ القرآن على صفحته الفيديو معلقا عليه : " اللهم احسبه من الشهداء يارب ، عليك رحمه الله يا ابي " وتفاعل مع الفيديو المئات من رواد التواصل الاجتماعي طالبين من الله عز وجل الرحمة .