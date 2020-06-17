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برلمان

الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون لزيادة رواتب الأطباء بالموازنة.. اليوم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:02 ص
زيادة رواتب الأطباء
زيادة رواتب الأطباء
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
تتقدم الحكومة، اليوم الأربعاء، لمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة.  

جاء ذلك وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط، أمس الثلاثاء، خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب  بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

وأوضح معيط أن الموازنة تتضمن 100 مليار جنيه لتحسين المعاشات والمرتبات، لافتا إلى اهتمام الحكومة بدعم الطبقة المتوسطة من خلال نسبة العلاوة المقررة للمخاطبين وغير المخاطبين.

وتابع معيط :"تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله في عام واحد، لكن تم التعامل معه في الموازنة الجديدة"، مضيفا :"كل فرصة لدعم الطبقة المتوسطة والمهن الطبية لا نتردد فيها.هذه الطبقة تمثل حماية للمجتمع المصري.
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