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تقرير للمخابرات الألمانية يصنف الإخوان أكثر الجماعات الإرهابية تهديدا لأمن البلاد.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:56 م
تقرير للمخابرات الألمانية
تقرير للمخابرات الألمانية يصنف الإخوان كتهديد للأمن البلاد
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كـريـم الـخـطـيـب
أصدرت المخابرات الألمانية تقريرا عن الجماعات الإرهابية الأكثر تهديديا لأمن ألمانيا.


ووصف التقرير تنظيم الإخوان الإرهابي بالخطر الذي يهدد أمن البلد ولديه 190 شخصا ينتمون إليه، تزامنا مع تصعيد الدعوات و الإجراءات الرادعة ضد تنظيم الإخوان وخطره، وتم حظر ميليشيات حزب الله في البلاد.


وعبرت ولايات ألمانية عدة عن قلقها الشديد من تصاعد نفوذ تنظيم الإخوان وارتباطه بتركيا مما يجعله ورقة ضغط تركية تهدد الأمن القومي الألماني .


وأكدت هيئة حماية الدستور في ولاية بادن فورتمبرج الألمانية أن تنظيم الإخوان الإرهابي ما زال يشكل خطرًا كبيرًا للغاية على البلاد.


ووضعت الهيئة في تقريرها السنوي الذي يتكون من 181 صفحة، الإسلاميين المتطرفين على قائمة أخطر التحديات التي تواجه القيم الديمقراطية الألمانية وتشكل خطرًا داهمًا على البلاد، وعلى رأسهم السلفيون والإخوان المسلمون وبعض المنظمات التركية مثل حركة «ملي جوروس» ومنظمة حزب الله التي حظرتها البلاد مؤخرًا.


وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد أعضاء هذه الجماعات من 3860 في عام 2018 إلى 4105 في عام 2019، وزيادة الجرائم ذات الدوافع المتطرفة من 28 عام 2018 إلى 37 العام الماضي في الولاية.
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