ضمن صفقة بـ6 مليارات و400 مليون جنيه.. والي يكشف تفاصيل أول قطار مترو أنفاق جديد.. فيديو

أكد اللواء علاء والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، أنه تم استقبال أول قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث للمترو ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات.





وأضاف والي خلال لقاء عبر فضائية ten أن قيمة الصفقة تبلغ 6 مليار و400 مليون جنيه مشيرا إلى أن هذه القطارات تعمل طبقا لأحدث النظم العالمية.





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وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن هذه القطارات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومزودة بشاشات استرشادية، وكاميرات لمراقبة السكة.





وبحسب بيان النقل يتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـــومة الكورية بامتيازات عديدة (فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة) بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي ال32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.





مضيفًا أنه تم إنزال القطار من السفينة القادمة من كوريا بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل القطار بالإضافة إلى تعقيم السفينة والقطار والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة، ثم وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدا لنقله الى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدًا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليًا على الخط الثالث والبالغ عددهم 15 قطارا