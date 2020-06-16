AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ضمن صفقة بـ6 مليارات و400 مليون جنيه.. والي يكشف تفاصيل أول قطار مترو أنفاق جديد.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:16 م
مترو الأنفاق الجديد
مترو الأنفاق الجديد
Advertisements
محمود محسن
أكد  اللواء علاء والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم استقبال  أول قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث للمترو ضمن صفقة  تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات. 

وأضاف والي خلال لقاء عبر فضائية ten أن قيمة الصفقة تبلغ 6 مليار و400 مليون جنيه مشيرا إلى أن هذه القطارات تعمل طبقا لأحدث النظم العالمية. 

أقرا أيضا 

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن هذه القطارات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومزودة بشاشات استرشادية، وكاميرات لمراقبة السكة.

وبحسب بيان النقل يتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـــومة الكورية بامتيازات عديدة (فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة) بالإضافة إلى  تجميع 10 قطارات من إجمالي ال32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

مضيفًا أنه تم إنزال القطار من السفينة القادمة من كوريا بعد  تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل القطار بالإضافة إلى تعقيم السفينة والقطار والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة،  ثم وضع القطار على  قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدا لنقله الى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدًا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليًا على الخط الثالث والبالغ عددهم 15 قطارا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة النقل 6 سنوات من الإنجاز.. مئات المليارات في خدمة المواطن.. تنفيذ المشروع القومي للطرق بتكلفة 175 مليار جنيه.. إنشاء اول ميناء جاف في مصر.. والتخطيط لإنشاء 21 محورا على النيل ..فيديو وصور

بالأرقام.. ماذا فعلت وزارة النقل خلال 6 سنوات في عهد الرئيس السيسي.. إنفوجراف

إنجازات قطاع النقل خلال 6 سنوات.. تنفيذ مشروعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة 55 مليار جنيه.. والانتهاء من رفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه.. إنفوجراف

ضمن صفقة كورية.. وزير النقل يعلن وصول أول قطار مترو أنفاق جديد..صور

في نقاط.. تفاصيل صفقة الـ 32 قطار مترو الجديد وأهم مميزاته

القومية للأنفاق: ضم 32 قطارا جديدا ذات تحكم أوتوماتيكي بشكل كامل.. فيديو

ترشيحاتنا

ماجد سامي يتهم النادي الأهلي بالحصول على لقب نادي القرن بالمحسوبية

الأمم المتحدة: احتجاز مصريين في ليبيا انتهاك للقانون الدولي ونطالب بتحقيق فوري

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

الحبة المعجزة .. رئيس الفلبين يزعم: تقتل كورونا وسأتولى توزيعها بنفسي

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

AdvertisementS

لحظات مرعبة.. أشباح تمارس تمارين في صالة رياضية في الهند

أمريكا تعين سيدة من أصول هندية سفيرة لها في إثيوبيا

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

لجنة مكافحة كورونا: نتوقع الوصول إلى 2000 إصابة يوميا .. وندخل مرحلة الثبات في أول أسبوعين من يوليو

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

الأهلي يرد بالمستندات على محامي آل الشيخ.. ويكشف الادعاءات الباطلة.. ويغلق الملف

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

ماجد سامي يتهم النادي الأهلي بالحصول على لقب نادي القرن بالمحسوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال بعد سن الخمسين.. فحوصات طبية مهمة يجب إجراؤها فورا

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة