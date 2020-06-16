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اقتصاد

الغرف السياحية: 16 مليار دولار عوائد متوقعة للقطاع قبل أزمة كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
قال حسام فزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن خسائر مصر من توقف السياحة في مارس الماضي جراء ازمة فيروس كورونا،  يبلغ مليار دولار شهريا.


وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان متوقع الوصول لعوائد من السياحة يصل لـ 16 مليار دولار العام الحالي لولا أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه كان هناك إقبال على السياحة الداخلية خلال عيد الفطر المبارك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مشيرا لوجود تنسيق بين وزارتي السياحة والصحة لعودة النشاط السياحي.

وأردف عضو اتحاد الغرف السياحية، حتى هذه اللحظة مسموح بنسب إشغال في الفنادق لا تتجاوز 50%، مع إمكانية زيادة النسبة بقرار من وزارة السياحة في حال ارتفاع أعداد السائحين.

وأضاف أن الفنادق استكملت إجراءاتها الاحترازية لوقاية وحماية نزلائها من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
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