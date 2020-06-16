افحص كورونا في 4 دقائق والنتيجة خلال ساعات.. تجربة درايف ثرو Drive Through ...مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي الفيروس خلال 72 ساعة

_ افحص كورونا خلال 4 دقائق والنتيجة خلال ساعات تجربة درايف ثرو Drive Through.. التفاصيل كاملة

_مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

_جامعة عين شمس تواصل تعقيم منشآتها

قال الدكتور أحمد الجعيدي المدير الفني لشركة (prime speed medical)، إن تجربة "درايف ثرو "Drive Through تعد الأولى في أفريقيا منوها تم تطبيقها في أمريكا واليابان وعديد من الدول الأخرى.





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وأضاف "الجعيدي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه يتم تعقيم السيارة بالكامل وثم التوجه إلى تسجيل البيانات ثم سحب العينة وإظهار النتيجة التحاليل خلال ساعات من سحب العينة إرسالها للشخص على الموبايل في رسالة.





وأكد الدكتور أحمد أن يمكننا نستقبل أكثر من 700 حالة في اليوم ونقوم بسحب العينة خلال 4 دقائق فقط موضحا بدء سحب أول عينة الساعه 10 صباحا حتي 6 مساء مشيرا إلى أن اليوم أولى أيام سحب العينات .





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وأشار الجعيدي إلى أن سحب عينة PCR بـ 2000 جنيه ورابيد تست كورونا بـ 450 جنيها، منوها بأن كل هذا يتم بشكل يحافظ على الشخص والطبيب من نقل العدوى عن طريق ارتداء واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الكافية للحفاظ علي الجميع .





الجدير بالذكر تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجامعة عين شمس، نموذج مركز المسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.





وتعرف رئيس الوزراء على خطوات عمل مركز المسح لإجراء تحاليل كوفيد١٩ بنظام "درايف ثرو"Drive Through وهي التجربة الرائدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين شركة برايم سبيد، ووزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمعامل المرجعية التابعه له، وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول تفاصيل خدمة التحاليل بنظام "درايف ثرو" Drive Through وذلك في ضوء السعي لتطبيقها من خلال إنشاء محطات للتحاليل الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التشخيص المبكر لكافة الحالات لتقليل حالات الوفاة والحالات الخطرة.





وتمت الإشارة إلى أنه سيتم تجهيز خمس مواقع بوحدةDrive Through وذلك بحرم عدة جامعات هي: عين شمس، والقاهرة، والمستقبل، و6 أكتوبر، وبعض النقاط التي تقع في النطاق الجغرافي لها، بوحدة الـ Drive Through؛ لجزء من الاحترافية في ادارة هذه الأزمة، كالمعمول به في معظم دول العالم المطبق بها هذا النظام مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، وسنغافورة، وماليزيا، والإمارات والسعودية.