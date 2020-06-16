افحص كورونا في 4 دقائق والنتيجة خلال ساعات.. تجربة درايف ثرو Drive Through ...مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي الفيروس خلال 72 ساعة

_ افحص كورونا خلال 4 دقائق والنتيجة خلال ساعات تجربة درايف ثرو Drive Through.. التفاصيل كاملة
_مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة
_جامعة عين شمس تواصل تعقيم منشآتها
قال الدكتور أحمد الجعيدي المدير الفني لشركة (prime speed medical)، إن تجربة "درايف ثرو"Drive Through تعد الأولى في أفريقيا منوها تم تطبيقها في أمريكا واليابان وعديد من الدول الأخرى.
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وأضاف "الجعيدي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه يتم تعقيم السيارة بالكامل وثم التوجه إلى تسجيل البيانات ثم سحب العينة وإظهار النتيجة التحاليل خلال ساعات من سحب العينة إرسالها للشخص على الموبايل في رسالة.
وأكد الدكتور أحمد أن يمكننا نستقبل أكثر من 700 حالة في اليوم ونقوم بسحب العينة خلال 4 دقائق فقط موضحا بدء سحب أول عينة الساعه 10 صباحا حتي 6 مساء مشيرا إلى أن اليوم أولى أيام سحب العينات .
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وأشار الجعيدي إلى أن سحب عينة PCR بـ 2000 جنيه ورابيد تست كورونا بـ 450 جنيها، منوها بأن كل هذا يتم بشكل يحافظ على الشخص والطبيب من نقل العدوى عن طريق ارتداء واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الكافية للحفاظ علي الجميع .
الجدير بالذكر تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجامعة عين شمس، نموذج مركز المسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.
وتعرف رئيس الوزراء على خطوات عمل مركز المسح لإجراء تحاليل كوفيد١٩ بنظام "درايف ثرو"Drive Through وهي التجربة الرائدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين شركة برايم سبيد، ووزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمعامل المرجعية التابعه له، وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول تفاصيل خدمة التحاليل بنظام "درايف ثرو" Drive Through وذلك في ضوء السعي لتطبيقها من خلال إنشاء محطات للتحاليل الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التشخيص المبكر لكافة الحالات لتقليل حالات الوفاة والحالات الخطرة.
وتمت الإشارة إلى أنه سيتم تجهيز خمس مواقع بوحدةDrive Through وذلك بحرم عدة جامعات هي: عين شمس، والقاهرة، والمستقبل، و6 أكتوبر، وبعض النقاط التي تقع في النطاق الجغرافي لها، بوحدة الـ Drive Through؛ لجزء من الاحترافية في ادارة هذه الأزمة، كالمعمول به في معظم دول العالم المطبق بها هذا النظام مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، وسنغافورة، وماليزيا، والإمارات والسعودية.
وتمت الإشارة إلى أن إنشاء وحدات الـ "Drive Through" يتطلب القيام بعدد من التجهيزات اللازمة، والتي تتضمن إقامة تجهيزات مركزية تشمل وحدة Molecular Biology، تكون مخصصة لعمل تحاليل PCR على العينات التي يتم جمعها من جميع نقاط السحب الموزعة على المناطق الجغرافية المختلفة، على أن يقوم متخصصون بعملية التشغيل والمتابعة، فيما تقوم وزارة التعليم العالي بتعيين من تراه مناسبا للإشراف على تشغيل الوحدة للإلتزام بالمعايير العلمية ومعايير الأمن والسلامة طبقا للمعايير الدولية.
وتشتمل متطلبات وحدة Drive Through " على برنامج الحجز والتسجيل والمتابعة" الذي يتم تطويره خصيصا للاستخدام من جانب المرضى لطلب وحجز وسداد قيمة التحاليل مقدما، وذلك من خلال تطبيق CLOUD BASED والمرتبط في السداد بأحد البنوك الحكومية من جانب، ومن الجانب الآخر بشركة فوري للسداد لمن لا يملك بطاقة ائتمانية.
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وشهد رئيس الوزراء تجربة حية للتعريف بخطوات عمل مركز المسح، حيث يقوم طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، ويدخل مباشرة لتلقي الخدمة بسيارته، ليتم تعقيم السيارة، ثم التوجه لشباك سحب العينة، ليقوم أحد المختصين بسحب العينة، ثم التوجه للخارج، وانتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول، مما يسمح بتقديم الخدمه لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى علما بأن ذلك يتم طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية.
قال الدكتور أسامة اشرف مدير المستشفي الميداني بجامعة عين شمس الخاصة لمواجهة فيروس كورونا إنه تم تخصيص مستشفى ميداني تابع للجامعة لعلاج المصابين بـ فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أنه سيجرى تخصيصه للحالات المتوسطة والفوق متوسطة التي تحتاج إلى رعاية داخل المستشفى.
وأضاف مدير المستشفي الميداني خلال تصريحاته لصدي البلد انه يتم تشغيلها خلال 72 ساعة أقصي تقدير وتستقبل الحالات التي تحول من المستشفيات الاخري ومشيرا الا ان المستشفي لم تستقبل حالات طوارئ ولكن تستقبل الحالات التي يتم تحويلها من المستشفيات الاخري .
وأكد الدكتور أسامة ان المستشفي تعالج جميع مرضها بالمجان دون اي مصاريف علاجية موضحا انه المستشفي توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة و يحتوي المستشفى علي ما يقرب من 200 سرير.
وأشار أشرف ان المستشفي مجهزه بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية منوها انه تم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء المستشفى الميداني وهذا يعتبر استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا موضحا انه تم أنشاء المستشفي خلال 15 يوما.
استمرارا لجهود جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني في تعقيم وتطهير جميع المنشآت والمباني الجامعية، وفي إطار خطة الجامعة الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الأستاذ دكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع، بتعقيم جميع مباني ومدرجات وقاعات وإدارات كلية التجارة.
كما تم تعقيم المستشفى الميداني للجامعة، وذلك استعدادا لبدء أعمال التشغيل به بعد غد، الخميس.