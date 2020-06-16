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برلمان

برلماني: موافقة النواب على قانون مجلس الشيوخ انطلاقة ديمقراطية جديدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:21 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
أكد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أن مصر تعيش تجربة ديمقراطية أصيلة، وأنها بمختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيدية تسطر فصلا رائدا في تاريخ الوطن.

ونوه النائب، بأن موافقة مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على المادة رقم 2 من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنص على النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ بالجمع، بين النظام الفردى والقائمة، ليكون 100 مقعد بالنظام الفردى و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة.

وأشار إلى الدور المرتقب لمجلس الشيوخ في الفترة القادمة وحاجة الوطن لدراسة وسن الكثير من التشريعات والقوانين التي تناسب عظم وتحديات المرحلة الراهنة.

ولفت الى أن انتخاب مجلس الشيوخ المقبل، سيكون إضافة للتجربة الديمقراطية في مصر بعد ثورة 30 يونيو العظيمة، والتي استعادت الوطن مرة أخرى من حضن الإرهابيين والجماعة الإخوانية الضالة. قائلا إن العام القادم 2021 سيشهد فعاليات انتخابية وتشريعية هامة للغاية وعلى كافة المستويات.
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