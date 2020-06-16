برلماني: موافقة النواب على قانون مجلس الشيوخ انطلاقة ديمقراطية جديدة

أكد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أن مصر تعيش تجربة ديمقراطية أصيلة، وأنها بمختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيدية تسطر فصلا رائدا في تاريخ الوطن.





ونوه النائب، بأن موافقة مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على المادة رقم 2 من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنص على النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ بالجمع، بين النظام الفردى والقائمة، ليكون 100 مقعد بالنظام الفردى و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة.





وأشار إلى الدور المرتقب لمجلس الشيوخ في الفترة القادمة وحاجة الوطن لدراسة وسن الكثير من التشريعات والقوانين التي تناسب عظم وتحديات المرحلة الراهنة.



