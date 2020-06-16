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برلمان

الشعب الجمهوري يستنكر موقف المنظمات الحقوقية من أزمة العمال المصريين بليبيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:18 م
تعذيب المصريين فى
تعذيب المصريين فى ترهونه
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حسن رضوان
أعرب صفى الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، عن رفضه التام لجميع أشكال العنف الموجه ضد المصريين فى الخارج، معلقا على أزمة احتجاز المصريين وسوء معاملة عدد كبير منهم في مدينة ترهونة، فى ليبيا بالتصرفات الحمقاء والهمجية وليس من المفاجئ عدم سماع أصوات منظمات حقوق الإنسان المسيسة والمتحيزة والتى تقيم الدنيا ولا تقعدها فى حالة إلقاء القبض على أحد الارهابيين أو فى حالة إصدار أحكام على قتلة ارتكبوا جرائم قتل مروعة".




وأكد "خربوش" لـ"صدى البلد"، أن هذه الانتهاكات اكبر دليل على الطبيعة الإرهابية للعصابات المسلحة المسيطرة على القرار فى طرابلس وعلى حكومة السراج، والمدعومة من النظام التركى الداعم للعصابات الإرهابية فى شمال سوريا وغرب ليبيا.




أوضح أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، أن من حق مصر الدفاع عن كرامة أبنائها بالطريقة وفى المكان والزمان الذي تحدده القيادة المصرية وعلى منظمات حقوق الإنسان أن تصمت الى الأبد.


وكان ذلك بعد أن أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.


ورحبت البعثة بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، وتدعو السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية.


وجدير بالذكر أن  اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قال: إن  تعذيب المصريين في ليبيا جريمة تضم إلى ملف جرائم أردوغان والميليشيا  الإرهابية .


وأضاف  أحمد المسماري  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الأشقاء المصريين عمالة وافدة لا علاقة لها بالشأن الليبي ودفعت ثمن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية.


وتابع المسماري:"  تمكنت وحدات من  تحديد مكان تصوير الفيديو  تعذيب المصريين وهي مليشيا إرهابية خطيرة جدا  وهي مليشيا الحزم"، ولفت أحمد المسماري:"هؤلاء المصريون عمالة مصرية تعرضوا للتعذيب والاختطاف من قبل مليشيات إرهابية، يعتبروا ان كل مصري عدو لهم ".
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