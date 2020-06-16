الشعب الجمهوري يستنكر موقف المنظمات الحقوقية من أزمة العمال المصريين بليبيا

المسيسة والمتحيزة والتى تقيم الدنيا ولا تقعدها فى حالة إلقاء القبض على أحد الارهابيين أو فى حالة إصدار أحكام على قتلة ارتكبوا جرائم قتل مروعة".

وليس من المفاجئ عدم سماع أصوات

وسوء معاملة عدد كبير منهم في مدينة ترهونة، فى ليبيا بالتصرفات الحمقاء والهمجية

أعرب صفى الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، عن رفضه التام لجميع أشكال العنف الموجه ضد المصريين فى الخارج، معلقا على

أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى،

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وكان ذلك بعد أن









ورحبت البعثة بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، وتدعو السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية.









وجدير بالذكر أن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قال: إن تعذيب المصريين في ليبيا جريمة تضم إلى ملف جرائم أردوغان والميليشيا الإرهابية .









وأضاف أحمد المسماري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأشقاء المصريين عمالة وافدة لا علاقة لها بالشأن الليبي ودفعت ثمن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية.







