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وحشية.. أحمد موسى: سجون تميم الأبشع في العالم ومقابر للأحياء ..فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:15 م
سجون تميم
سجون تميم
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن سجون نظام "تميم" من أبشع أنواع السجون في العالم؛ نظرا لما يتم فيها من وحشية وقتل وتعذيب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "المعارض لـ تميم في قطر يتم وضعه في السجن مباشرة، ويتم التعامل معه بلا إنسانية". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى "لا يتم توفير الطعام والشرب للسجناء داخل سجون تميم، والسجون القطرية تعد مقابر للأحياء".

ولفت الإعلامي أحمد موسى "لا يتم توفير كمامات ومستلزمات وقاية من فيروس كورونا داخل السجون القطرية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "الزنازين وأماكن تناول الطعام داخل السجون القطرية غير آدمية ولا توجد بها إنسانية على الإطلاق".

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