الأزهر عن محتكري السلع والأدوية: حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

ورد النهي عن الاحتكار في عدة أحاديث، منها: حديث معمر رضي الله عنه: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» رواه مسلم، وفي رواية: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»، وحديث أبي أمامة رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ» رواه الحاكم في "المستدرك"، و قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون» ، ورغم نَهي الإسلام عن احتكار السلع إلا أننا نجد البعض يستغل الأزمات ويخفي مستلزمات يحتاج إليها الناس ليبيعها بسعر مرتفع. حكم الاحتكار ورفع الأسعار سؤال ورد ورد إلى لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر،





وبدأت لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، فتواها بقول الله تعالى: « إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» (سورة الأحزاب: 72)، موضحة أن الله تبارك وتعالى عرض التكالييف التي كلف بها عباده من امتثال الأوامر واجتناب النواهي على السموات والأرض والجبال فامتنعت من حملها، وحملها آدم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فظلم نفسه بقبول التكليفات الشاقة جدًا حال كونه لا يعلم بمشقتها التي لا تتنــــاهى.









وتابعت: قال تعالى: « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (سورة النساء: 58)، والآية عامة كما قال الكثير من العلماء في كل شيء في الوضوء، والجنابة والصلاة، والزكاة، والصــوم والكيل والوزن ورد الودائع، وإيصال الحقوق كاملة غيرمنقوصة إلى أربابها.





وواصلت: وكما قال ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ» (سورة: الأنفال 27) قال: إن الأمانات هــي: «الأعمال التي ائتمن الله تعالى العباد عليهـا، فكل أحد مؤتمن على ما كلفه الله به فهو سبحانه موقفه بين يديه ليس بينه وبينه ترجمان وسائله عن ذلك: هل حفظ أمانة الله؟ أم ضيعها ؟ فليستعد كل انسان بماذا يجيب الله تعالى إذا سأله عن ذلك لأنه لا مجال للإنكار والجدال».





وأكملت: «وليتأمل هؤلاء الذين ائتمنهم الله على حقوق العباد، فخانوها ولم يؤدوها إلى أربابها، فليتأملوا قول الله تبارك وتعالى: « وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» (سورة يوسف: 52)، أي لا يرشد كيد من خان أمانته بل يحرمه هدايته في الدنيا ويفضحه على رؤوس الخلائق في الآخرة فالخيانة قبيحة في كل شيء.





وأفادت: وبناء على ما سبق فإنه لا يجوز ولا يحل شرعا بأي حال من الأحوال ما يقوم به هؤلاء - الذين ماتت ضمائرهم، وقبرت هي وإنسانيتهم إلى الأبد ولا عزاء لهم - من اصطناع وافتعال الأزمات باحتكار القوت والعلاج الضروريين للناس، وليس هناك ضرر أشد على الناس من احتكار الأدوية لأن القوت من الممكن للإنسان أن يتقوت بأقل القليل الذي تقوم به بنيته، أما العلاج فلا يمكن ذلك فيه.





واستطردت: وخاصة أن الدولة تبذل فيه كل غال ونفيس لتسهل على أصحاب الدخول المحدودة حفظ حياتهم ومعيشتهم، حتى يعيش الناس حياة كريمة، دفع هؤلاء الجبابرة الظلمة إلى هذا الحرص على الربح الحرام، والطمع مضيعين بذلك على الناس لقمة الخبز وغيرها من علاج تصان به أرواحهم مما لا غنى للناس عنه، روى الطبراني بسنده عن رسول اللــه صلى الله عليه وسلم قال «إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر وإياكم وما يعتذر منه» (رواه ابن حجر في الزواجر والعهدة عليه).





وواصلت: وتخيل وتصور معي أخي السائل لو انتشر هذا الأمر وتهاونت الدولة فيه - والتي يجب بحق أن تضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء وخاصة فيما تمر به مصرنا الغالية في هذه الأيام بسبب هذا الوباء - كيف سيكون وضع وحال من هم في أشد الحاجة إلى هذه السلع والأدوية المحتكرة من قبل فئة لا نملك إلا أن نقــــــــول: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم"؟ مما لا شك ولا جدال فيه سوف يضيق على الناس في طعامــهم، وسوف تزهق أرواحهم وسوف يقعون في أشد الحرج والكرب، بسبب هؤلاء الظلمة الذين نزعت الرحمة من قلوبهم، فتاجروا تجارة خاسرة بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة واسمع إلى ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه"، وشق عليهم: أي أدخل عليهم المشقة والمضرة، والدعاء عليهم بالمشقة جزاء من جنس عملهم وهو عام لمشقة الدنيا والآخرة فليتق الله هؤلاء في خلق الله وليعاملوا الناس بما يحبوا أن يعاملوا بـــه.



