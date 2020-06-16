أنا ملكة العالم.. رزان المغربى فى أحدث ظهور لها على ظهر الحصان

علقت الفنانة رزان المغربى على الصورة قائلة : انا ملكة العالم

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : ديما قوية انشاء اللة .. احلى رزان فى الدنيا .. القمر ام وجه بشوش

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كانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".