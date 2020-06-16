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فن

أنا ملكة العالم.. رزان المغربى فى أحدث ظهور لها على ظهر الحصان

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:20 م
رزان المغربى
رزان المغربى
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مريم عزت
نشرت الفنانة رزان المغربى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها , ظهرت فيها على ظهر الحصان . 

علقت الفنانة رزان المغربى على الصورة قائلة : انا ملكة العالم 

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : ديما قوية انشاء اللة ..احلى رزان فى الدنيا ..القمر ام وجه بشوش

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 كانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".

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