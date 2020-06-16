وزيرة التخطيط للنواب: ضح 6 تريليونات جنيه استثمارات عامة.. 40 مليارا للاستثمار في الاتصالات و21 مليارا بالصحة.. وإنهاء 70% من المناطق العشوائية

وزيرة التخطيط للنواب:

زيادة استثمارات الصحة بأكثر 21 مليار جنيه لتتعدى 72%

الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية بالمحافظات

الحكومة دعمت المجمعات الصناعية بواقع 5 مليارات جنيه

كما اكدت وزيرة التخطيط، أنه تم الانتهاء من أكثر من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية على مستوى المحافظات، مشيرة الى أن الخطة العامة وضعت فى ظل ظروف عدم يقين يشهدها العالم أجمع.





واضافت السعيد: "علينا أن ننظر كيف كانت الأوضاع قبل 3 سنوات مضت، حيث كانت معدلات النمو لا تزيد عن 2.2%، ومعدلات بطالة تتعدى 13.5%، ومعدل تضخم يقدر بنحو 33.7%، وهو أمر مهم لقياس صلابة الدولة، إلا أن هذه المعدلات تحسنت كثيرًا لاسيما فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادى التى شهدتها البلاد".



