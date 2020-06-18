شجاعة من نوع خاص.. إصابة شابين ساعدا المصابين بكورونا ورفضا العزل بالمستشفى لتوفيره لآخرين بالأقصر

ضرب شابان بالأقصر المثل فى الشجاعة وتقديم الخير للغير دون الخوف من المصير الذى قد يصيبهما من هذا الخير.





يقول محمد عبد اللطيف، مدير فرع الأقصر لمؤسسة "صناع الحياة" للتنمية، إن الشابين محمد محروس وأسامة أحمد يعملان ضمن مبادرة "اكسر عجزك" بقيادة ياسر الهوارى، حيث قاما من أول يوم ظهور لحالات كورونا فى الأقصر بمساعدة المصابين.





وأضاف أن الشابين قاما بأخذ دورات مكثفة داخل مديرية الشئون الصحية بالأقصر للتدريب على كيفية التعامل مع حالات كورونا، وهما أول من ساعد فى دخول الحالات إلى مستشفى الأقصر العام للعزل الصحي.





وأوضح "عبد اللطيف" أن الشابين أصيبا منذ أيام بفيروس كورونا ونتيجة تحاليلهما جاءت إيجابية للفيروس، وذلك نظرا لاحتكاكهما المباشر ومخالطتهما للحالات الإيجابية، فقررت مديرية الصحة توفير مكانين لهما داخل مستشفى العزل لمتابعة حالتيهما تقديرا لدورهما، حيث إنهما منذ أكثر من 70 يوما وهما يعملان فى جهد لمساعدة المصابين.





ولكن الشابين رفضا أن يذهبا إلى العزل وقررا أن يعزلا نفسيهما منزليا لأن أعراضهما خفيفة ولا تحتاج لعزل بالمستشفى، حتى يتم توفير هذه الأماكن لحالات أخرى تحتاج العزل بالمستشفى.





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