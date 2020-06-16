AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

السجيني: لا يمكن لأي محايد أن ينكر إنجازات الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:55 م
أحمد السجينى رئيس
أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية
Advertisements
فريده محمد
أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه لا يمكن لأى محايد أن ينكر إنجازات الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 /2021.

وقال السجيني إن أداء الحكومة طيب والأرقام الحالية تضاعفت 7 مرات، مقارنة بـ 5سنوات مضت، وهو ما يؤكد إننا نسير على الطريق الصحيح، داعيا الحكومة في ذات الوقت للاستجابة لتوصيات البرلمان فيما يتعلق بعدد من الإصلاحات الهيكلية لعدد من القطاعات منها هيئة نقل قاهرة وغيرها من الهيئات الأخرى. 
 
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هيئة نقل القاهرة تقوم بتحصيل 300 مليون جنيه سنويا وتحصل على مليار جنيه من وزارة المالية، مطالبا  الحكومة  بمواجهة الأسواق العشوائية.

وفي سياق آخر ومازح الدكتور على عبدالعال الدكتور محمد معيط، وزير المالية قبل رفع الجلسة، قائلا: "الحظر بدأ والموظفين لو دفعوا غرامة الـ 4 آلاف جنيه حيمسكوا فيك موجها الشكر لجميع النواب الذين حضروا الجلسة لنهايتها.

الجدير بالذكر أن البرلمان يصوت غدا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة البيان المالي للموازنة ومشروع التنمية المستدامة للجنة الخطة بالبرلمان

بلاش سياسة ضريبية.. عبد العال لـ وزير المالية: خف على الجماهير

صناعة البرلمان توافق على مشروع الموازنة وخطة التنمية المستدامة بشأن عدد من الهيئات

وزير المالية: 100 مليار جنيه لتحسين المعاشات والمرتبات بالموازنة

بشرى خير.. الحكومة تعلن التقدم بمشروع قانون لتحسين الأوضاع المالية للأطباء

ترشيحاتنا

تسريب .. سجون تميم ممتلئة بـ حالات كورونا .. وأحمد موسى: مرحبا بك في الجحيم

الدوري راجع .. ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بقيادة الخطيب

زيادة وخمس علاوات.. التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات.. فيديو

"تعافي بطيء" .. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لها.. فيديو

الصحة: فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع المحافظات لمتابعة أصحاب الأمراض المزمنة

المقاصة يكشف مصير شكوى الخطيب ضد الزمالك وتفاصيل بند الـ 70 عاما والـ 8 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال .. 5 خطوات للحصول على عضلات البطن فى 6 أسابيع

بملابس البيت.. يارا بإطلالة جذابة تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ ظهر مكشوف.. لارا إسكندر بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام