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فن

صناع الأنسة فرح يبحثون عن ممثلين للجزء الجديد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:22 م
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
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محمد نبيـل
أعلن صناع مسلسل "الآنسة فرح" عن حاجتهم لعدد من الممثلين للمشاركة في تقديم الجزء الجديد من العمل الذي يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وبجانب البحث عن ممثلين من الجنسيات التاليه (المملكة العربية السعودية - الأردن - لبنان - سوريا) ويقيمين في مصر، يجري البحث عن أطفال من 6 إلى 12 عاما.

ويتضمن البحث عن رجال من سن 40 إلى 60 عاما، وبنات من 20 إلى 35 عاما.

مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول هو إنتاج شركة S PRODUCTIONS لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير JANE THE VIRGIN .

ويتصدر بطولة مسلسل "الآنسة فرح" كل من أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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