صناع الأنسة فرح يبحثون عن ممثلين للجزء الجديد

"الآنسة فرح" عن حاجتهم لعدد من الممثلين للمشاركة في تقديم الجزء الجديد من العمل الذي يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.





وبجانب البحث عن ممثلين من الجنسيات التاليه (المملكة العربية السعودية - الأردن - لبنان - سوريا) ويقيمين في مصر، يجري البحث عن أطفال من 6 إلى 12 عاما.



ويتضمن البحث عن رجال من سن 40 إلى 60 عاما، وبنات من 20 إلى 35 عاما.

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