وفاة الإعلامية نهى العلمي

توفيت الإعلامية القديرة نهى العلمي، المذيعة بشبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية.





وأعلنت أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، إعداد خطة لاذاعة اشهر برامج نهى العلمي، ومنها برنامج "أهل المغنى" و "رحلة بلا سفر".





واشتهرت نهى العلمي بإنفرادها بإجراء آخر لقاء مع العندليب عبد الحليم حافظ من خلال برنامج أهل المغنى، وذلك قبل وفاة العندليب بأيام.





وتعتبر نهى العلمي واحدة من رواد برامج المنوعات في الإذاعة المصرية.





دخلت نهى العلمي، الاذاعة المصرية من خلال اختبارات الاذاعة على يد كبار الاذاعيين ومنهم حمدي الكنيسي، ومحمد سناء اعضاء اللجنة آنذاك.