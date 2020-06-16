لو فرحك قرب.. خطوات بسيطة هتساعدك على اختيار الشكل واللون المناسب لـ بدلتك

اختيار التصميم الذي تهتم به

هناك ثلاثة أنماط رئيسية من البدلات، الأول هو النمط الإنجليزي ، وهو بدلة ذات أكتاف ناعمة غير مبطنة وهيكل الساعة الرملية.

النمط الإيطالي (القاري) خفيف الوزن مع أكتاف عالية ومربعة.

تتميز البدلة الأمريكية بتصميم مستقيم وواسع.

ويوجد الكثير من البدل التى تحتوي على انماط مختلفة، ويوجد التى تمزج بين انماط عديدة، ويمكنك اختيار التصميم المناسب لك.