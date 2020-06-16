لو فرحك قرب.. خطوات بسيطة هتساعدك على اختيار الشكل واللون المناسب لـ بدلتك

الكثير من الرجال يحرصون على متابعة الموضة بشكل مستمر، واختيار الملابس الأنيقة التى تعبر الأناقة والرقى، ولكن عندما يتعلق الأمر بمناسبة خاصة به، فيعد اختيار البدلة المناسبة من أصعب الأشياء.
وقد كشف موقع "wikihow" أبسط الطرق، والخطوات التى تساعدك فى اختيار البدلة الملائمة لجسمك ومظهرك الجذاب.
حدد ميزانيتك
تحديد المبلغ الخاص بالبدلة يعد من اهم الأشياء لأختيار الملابس الملائمة، فالسعر المناسب يساعد بشكل كبير فى الحصول على البدلة التى تريدها.
قرر ما إذا كنت تريد بدلة من قطعتين أو ثلاث قطع
تتكون البدلة من قطعتين من سروال البدلة وسترة البدلة، كما يمكن ان تتكون البدلة من ثلاث قطع عند إضافة إلى سترة داخيلة مطابقة، وتساعد تلك السترة على تحديد شكل الجسم، وتحسن المظهر.
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اختر اللون المناسب
تتوفر البدل بألوان كثيرة، وتكون البدلة ذات اللون الأسود او الرمادى مميزة لصاحب المناسبة، ولكن البدل ذات اللون الأحمر الغامق والأزرق والبني والأبيض قد تكون مناسبة للمناسبات الأقل رسمية.
يبدو الرجال ذوو البشرة الفاتحة بشكل عام أفضل في البدلات الداكنة.
يبدو الرجال ذوو البشرة الداكنة أفضل بشكل عام في البدلات الخفيفة.
البدلات السوداء هي الأفضل للمناسبات الرسمية للغاية مثل الحفلات والجنازات.
اختيار التصميم الذي تهتم به
هناك ثلاثة أنماط رئيسية من البدلات، الأول هو النمط الإنجليزي ، وهو بدلة ذات أكتاف ناعمة غير مبطنة وهيكل الساعة الرملية.
النمط الإيطالي (القاري) خفيف الوزن مع أكتاف عالية ومربعة.
تتميز البدلة الأمريكية بتصميم مستقيم وواسع.
ويوجد الكثير من البدل التى تحتوي على انماط مختلفة، ويوجد التى تمزج بين انماط عديدة، ويمكنك اختيار التصميم المناسب لك.