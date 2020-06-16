AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المصرية للقانون: مصر تدير علاقاتها مع أي دولة وفقا للقانون الدولي.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:56 م
مساعد عبد العاطي
مساعد عبد العاطي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور مساعد عبد العاطي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي ، إن مصر تحترم التزاماتها الدولية كما أنها ساهمت في ايجاد وصنع ميثاق الامم المتحدة بالاضافة الي ان مصر من الدول المساهمة في قوات حفظ السلام .




وأضاف مساعد عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن مصر تدير علاقاتها دائما وخلافتها مع اي دولة وفقا إلى قواعد القانون الدولي وهناك بدائل متاحة أمام الدولة المصرية في حالة فشل مفاوضات اليوم التي دعت لها الدولة السودانية .



وأوضح مساعد عبد العاطي ، أن من ضمن البدائل المتاحة هو عودة مصر مرة أخرى الى مجلس الامن ولكن الأمر سيكون مختلف عن المرة الأولى لقيام مصر بتحذير مجلس الأمن في مايو الماضي .



وتابع : ان المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة يعطي للدول ان تنبه مجلس الأمن بأن هناك نزاع معين أو تفاوض معين بين الدول وبعضها .



واستكمل : أن مصر أحاطت مجلس الأمن علما بما يحدث من مماطلة من الجانب الإثيوبي  وأكد علي ان مصر ستعود بتقديم شكوى دولية رسمية من باب تهديد السلم والأمن الدوليين ليس لمصر والسودان فقط ولكن علي الإقليم بأكمله . 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فشله في مواجهة أزمة كورونا .. مصر تطالب مجلس الأمن بوضع رؤية لنظام دولي جديد.. يستلهم الدروس ويؤسس لمرحلة مختلفة لعالم متعدد الأطراف.. وإدريس: أعداد كبيرة من البشر لا يزالون يعانون من الفقر

مصر تخاطب مجلس الأمن وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.. العنت الإثيوبي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي.. وأديس أبابا تماطل مجددا

خبير: هناك التزام قانوني يقع على عاتق إثيوبيا بعدم البدء في ملء السد وتشغيله إلا بعد التوصل إلى اتفاق

تقليل أعضاء مجلس الإدارة.. "النواب" يوافق على مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام ويحيله لمجلس الدولة

خبير قانوني: مبدأ السيادة الإثيوبي على نهر النيل لا سند له في القانون الدولي.. فيديو

ترشيحاتنا

في عيد زواجهما الخامس .. 10 صور رومانسية لـ أيتن عامر وزوجها عز العرب

الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و94 وفاة

الحبة المعجزة .. رئيس الفلبين يزعم: تقتل كورونا وسأتولى توزيعها بنفسي

أصحاب أمراض الأورام والقلب في المقدمة.. الصحة تكشف سبب زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا.. فيديو

ماجد سامى للخطيب:هل فوز الأهلى بدرع نادى القرن حقيقى أم محسوبية

بـ ظهر مكشوف.. لارا إسكندر بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال .. 5 خطوات للحصول على عضلات البطن فى 6 أسابيع

بملابس البيت.. يارا بإطلالة جذابة تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ ظهر مكشوف.. لارا إسكندر بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام