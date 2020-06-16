المصرية للقانون: مصر تدير علاقاتها مع أي دولة وفقا للقانون الدولي.. فيديو

قال الدكتور مساعد عبد العاطي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي ، إن مصر تحترم التزاماتها الدولية كما أنها ساهمت في ايجاد وصنع ميثاق الامم المتحدة بالاضافة الي ان مصر من الدول المساهمة في قوات حفظ السلام .

















وأضاف مساعد عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن مصر تدير علاقاتها دائما وخلافتها مع اي دولة وفقا إلى قواعد القانون الدولي وهناك بدائل متاحة أمام الدولة المصرية في حالة فشل مفاوضات اليوم التي دعت لها الدولة السودانية .













وأوضح مساعد عبد العاطي ، أن من ضمن البدائل المتاحة هو عودة مصر مرة أخرى الى مجلس الامن ولكن الأمر سيكون مختلف عن المرة الأولى لقيام مصر بتحذير مجلس الأمن في مايو الماضي .













وتابع : ان المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة يعطي للدول ان تنبه مجلس الأمن بأن هناك نزاع معين أو تفاوض معين بين الدول وبعضها .













واستكمل : أن مصر أحاطت مجلس الأمن علما بما يحدث من مماطلة من الجانب الإثيوبي وأكد علي ان مصر ستعود بتقديم شكوى دولية رسمية من باب تهديد السلم والأمن الدوليين ليس لمصر والسودان فقط ولكن علي الإقليم بأكمله .







