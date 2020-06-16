يبكي القلوب قبل العيون .. داعية يتضرع إلى الله بالدعاء لـ مصر وأهلها .. فيديو

دعا الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، دعاء مؤثرا لأهل مصر وشعبها، يبكى القلوب قبل العيون.









وقال وهدان في دعائه، خلال لقائه على فضائية "العاصمة": اللهم إن مصر وشعبها في حماك، فاحم حماك يارب العالمين، اللهم إننا جميعا تحت لوائك، فانشر علينا لواءك يارب العالمين، اللهم يسر لنا كل أمر عسير، وافتح لنا فتوح العارفين، وارزق المصريين جميعا من الحلال، وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام، كما باعدت بين المشرق والمغرب.





اللهم إنا نعوذ بك من نقمة السلب بعد نعمة العطاء يارب العالمين، اللهم إنا جميعا مرضى فاشفنا، فقراء فاغننا، اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء".





اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم بارك لمصر في جيشها وبارك لمصر في شرطتها وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يارب العالمين".