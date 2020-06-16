النظرة تقول الكثير.. كريم بنزيما في الجيم بعد عودة الدوري الإسباني

نشر كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الاسباني صورة جديده له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق كريم بنزيما على الصورة التي ظهرها داخل الجيم قائلا "النظرة تقول الكثير"



وفاز نادي ريال مدريد، على ضيفه نادي إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من بطولة الدوري الإسباني"لاليجا".





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وتعد المباراة هي الأولى لنادي ريال مدريد بعد توقف الحياة بالنسبة لعالم الساحرة المستديرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودةالدوري الإسباني مجددًا يوم الخميس الماضي بعد انقطاع دام 3 أشهر كاملة.