تعقيم وتطهير مناطق دمياط وقت الحظر

واصلت محافظة دمياط ،أعمال التطهير وتعقيم المناطق كافة بمراكز ومدن محافظة دمياط ، باشراف إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، في اطار تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19"،





حيث تم تنفيذ تلك الأعمال بمناطق حى سادس بشمال مدينة دمياط بما تتضمنه من شوارع رئيسية وفرعية بكورنيش النيل وطريق رأس البر الجديد، الشيخ سديد، مداخل ومخارج كوبرى دمياط العلوى .

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كما شملت الحملة التى شنتها المحافظة ، مجمع مواقف سيارات الأجرة أسفل الكوبري العلوى وعدد من شوارع قرية السنانية التابعه لمدينة دمياط ،وكذلك عدد من المناطق داخل مركز دمياط وتتم اعمال التطهير والتعقيم خلال فترة حظر التجوال مساءا.





الجدير بالذكر انه تم الدفع بالمعدات اللازمة من ديوان عام محافظة دمياط و شركة مياه الشرب والصرف الصحى و بإستخدام مواد للتطهير مطابقة لكافة المعايير التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية..