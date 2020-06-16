استعدادا لعودة النشاط.. رئيس الإسماعيلي يجتمع باللاعبين 20 يونيو المقبل

قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم يوم 20 يونيو المقبل، وذلك إستعدادا لعودة النشاط الرياضي.





وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي من جديد، حيث أعلن أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو المقبل استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 يوليو المقبل.





وسيعقد رئيس النادي جلسة مع اللاعبين من أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة، وحثهم علي تجاوز الأزمة النفسية التي عانوا منها طوال فترة التوقف.





جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي كان قد أعلن رفضه استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، بداعي تفشي فيروس كورونا في مصر.