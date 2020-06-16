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فن

ممثل مصري بفيلم تونسي ينافس على جائزة أفضل ممثل بجوائز النقاد العرب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:38 م
طلامس
طلامس
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محمد نبيـل
اكتفت مصر بتشريح واحد فقط ضمن جوائز النقاد السنوية، والتي تم إعلانها مؤخرا، وجاءت الترشيحات أفضل ممثل كالتالي:
إيليا سليمان | إن شئت كما في السماء | فلسطين
سامي بو عجيلة | بيك نعيش | تونس
عبد الله منياوي | طلامس | مصر

يشار إلى أن جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنويًا في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل.

وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 142 من النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 57 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.

ووقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دوليًا في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2019، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أيًا كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).

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