الصحة تنفي سحب هيدروكسي كلوروكوين من بروتوكولات العلاج

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لم يتم سحب هيدروكسي كلوروكوين من بروتوكول علاج فيروس كورونا في مصر.





وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تجربة العزل المنزلي حققت نتائج إيجابية في مصر، ويتم تطبيقها في أنحاء العالم.





وتابع خالد مجاهد "على كبار السن والسيدات الحوامل الذهاب إلى المستشفيات لتلقي الخدمة، وعدم تطبيق العزل المنزلي".





ولفت خالد مجاهد إلى أن "وزيرة الصحة وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه لخدمة المصابين بفيروس كورونا".





وأكمل خالد مجاهد " الكثير من الفرق الطبية تطوعت للمشاركة في علاج مصابي فيروس كورونا وهناك تعاون بيننا وبين تنسيقية شباب الأحزاب لتلقي طلبات المتطوعين لخدمة مصابي فيروس كورونا ".