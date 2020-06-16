AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تصعيد متبادل.. دول أوروبية تجهز توبيخا دبلوماسيا لإيران.. وطهران تبحث الرد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:50 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
زادت حدة الأزمة بين إيران ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث اشتكى المفتشون من أن طهران لا تسمح لهم بالوصول إلى المواقع المشتبه في استضافتها لأنشطة ذرية قبل حوالي عقدين من الزمن.

وقالت وكالة "بلومبرج" إن إيران ستواجه أول توبيخ رسمي على يد مراقبين دوليين منذ نحو 8 سنوات، على خلفية شكوى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن  فرنسا وألمانيا وبريطانيا، صاغت مسودة قرار،  قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية، طالبت فيه إيران "بالتعامل الشامل" مع المفتشين الدوليين.

وحصلت الوكالة على جزء من مسودة القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت الوكالة إنه في حال اعتماده سيكون بمثابة أول "توبيخ دبلوماسي" ضد إيران منذ عام 2012.

وأعربت الوكالة عن توقعها أن يحظى القرار الذي أعدته الدول الأوروبية بدعم أمريكي،  ويعرب عن القلق الشديد إزاء عدم سماح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية بموجب "البروتوكولات الملحقة" التي تتمتع بنفس صلاحية الاتفاق النووي، ويمكن بموجبها للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تجري عمليات تفتيش دورية للمنشآت الإيرانية.

وكانت إيران صعدت من لهجتها ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت الخارجية الإيرانية إنه في حال اتخاذ الوكالة الذرية قرارا غير بناء، فمن المحتمل أن ترد إيران عليه برد مقابل. دون أن يكشف طبيعة الرد الإيراني.

وبدأ أمس، الاثنين، الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمدة 4 أيام، حيث يتضمن جدول أعماله، مراجعة تقرير مدير عام الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكالة الطاقة الذرية تعرب عن قلقها حيال منع دخولها مواقع إيرانية قديمة

الطاقة الذرية: تحقيقات برنامج إيران النووي مبنية على معلومات استخباراتية موثقة

إيران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إصدار قرارات ضدها: النتائج ستكون عكسية

ترشيحاتنا

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

لجنة مكافحة كورونا: بروتوكول مصر لعلاج كورونا الأقوى في العالم.. فيديو

أصحاب أمراض الأورام والقلب في المقدمة.. الصحة تكشف سبب زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا.. فيديو

بعد 40 حالة إصابة و60 اشتباه ..استشهاد أول طبيب أسنان بسبب كورونا

حدود ساخنة.. تفاصيل المواجهة الدموية بين الهند والصين.. خسائر وقتلى بالجيشين في لاداخ.. نيودلهي تلجأ للدبلوماسية وبكين تقذف بالاتهامات ..صور

فيديوجراف.. إصابة طبيب الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال .. 5 خطوات للحصول على عضلات البطن فى 6 أسابيع

بملابس البيت.. يارا بإطلالة جذابة تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ ظهر مكشوف.. لارا إسكندر بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام