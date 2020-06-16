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أخبار العالم

أول تعليق لـ أمريكا بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:48 م
أول تعليق لـ أمريكا
أول تعليق لـ أمريكا بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين
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شيماء مصطفى
حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية على تجنب المزيد من الخطوات "العكسية" بعد تفجير مكتب الاتصال الواقع على الحدود مع نظيرتها الجنوبية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل الجهود بشأن العلاقات بين الكوريتين.

ودعا المتحدث كوريا الشمالية إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات العكسية.

وأكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تنسق على نحو وثيق مع كوريا الجنوبية بعد تدمير كوريا الشمالية لمكتب الاتصال بين الكوريتين.

وفجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال مع جارتها الجنوبية، ا بعد أيام من توتر العلاقات بين الكوريتين. 

ورصد صعود دخان كثيف مصحوب بصوت انفجار من منطقة مجمع كيسونج الصناعي. 

وأعلنت "كيم يوجونج"، شقيقة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" أن بلادها ستتخذ الخطوة التالية ضد كوريا الجنوبية.
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