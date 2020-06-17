عون .. مبادرة للتكاتف والتكافل الاجتماعى لعبور أزمة كورونا في العياط.. شاهد

تأتي المنح دائما بعد المحن، وتظهر الأزمات ترابط وقوة وصلابة الشعب المصري، ودائما ما يمثل الشباب حجر الأساس والصخرة الصلبة لتجاوز مثل هذه الأزمات، بفضل التكاتف والحماس والإرادة والتفكير خارج الصندوق عن طريق التكافل الاجتماعي والتعاون فيما بينهم، لتتحد الأفكار وتتناغم الجهود من أجل العبور إلى بر الأمان .





تمثل جائحة كورونا، التي ألمت بسائر شعوب العالم حجر عثرة وقف أمام البشرية كلها، فأبى الشباب أن يقف موقف المشاهد، وبدأ التحرك بسرعة لمواكبة تحدي وباء كورونا، ومن بين هذه المبادرات الناجحة على مستوى الجمهورية، كانت مبادرة أطلق عليها "عون" في مركز ومدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، فكان لـ صدى البلد موعد ولقاء مع مجموعة من بعض أفرادها الأبطال .





في البداية التقى صدى البلد مع المهندس محمود جسار، أمين صندوق المبادرة الذي بدأ حديثه قائلًا " إن المبادرة تضم جميع قرى مركز ومدينة العياط، وتم تشكيل المبادرة من مجموعة كبيرة من الشباب الذين لهم باع كبير في العمل الخيري، كما انضمت ايضا بعض الجمعيات للمشاركة في المبادرة، وذلك لدعم مستشفى العياط المركزي من خلال تقديم الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية لتجاوز الأزمة، ودعم مرضى فيروس كورونا من خلال تقديم الدعم النفسي والعلاجي لهم " .





بينما قال محمد رشدي، أحد شباب المبادرة، إن مشاركة الشباب بالمبادرة لا مثيل لها وتمثل نقطة تحول هامة في نجاح تلك المبادرة، حيث يوجد على الأقل من كل قرية اثنين أو ثلاثة من الشباب يمثلون قريتهم في هذه المبادرة، ولم يقتصر الوضع فقط على ذلك، بل هناك لجان وفرق مكونة من الشباب في كل قرية بها ممرضين ودكاترة لتقديم يد العون لمرضى ومصابي فيروس كورونا، ومتابعتهم في المنازل لتخطي هذه المحنة " .



