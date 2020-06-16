مؤكدا صرف الوحدات مجانا.. مدير بنك الدم: زيادة مراكز تلقي بلازما المتعافين من كورونا إلى 20.. فيديو

قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنك الدم المركزي ، إن عملية تبرع المتعافين بالبلازما تتم عن طريق وزارة الصحة وأكد أن صرف وحدات البلازما الخاصة بالمرضي تتم مجانا .









وأضاف سراج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناة الحدث اليوم ، أننا نحاول قدر المستطاع ان نقوم بتغطية البلازما الي جميع الحالات المصابة ولذلك قمنا بفتح 5 مراكز إقليمية للتبرع وخلال أيام سيتم زيادة هذه المراكز إلى 20 مركزا إقليميا.









وأوضح سراج الدين أن هذه المراكز للوصول إلى أكبر عدد من المتعافين والوصول لهم في أماكنهم لتجمع اكبر عدد من بلازما المتعافين لإنقاذ المرضى .









وتابع ، أن عدد المتعافين مازال بعيدا عن عدد البلازما الذي نحتاج إليه لعلاج حالات فيروس كورونا .









واستكمل أن التبرع بالبلازما تطوعي وليس هناك أي إجبار علي ذلك وأكد علي اختفاء السوق السوداء الخاصة بالدم .