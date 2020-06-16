ليس لدينا عجز .. الصحة: استخدمنا أقل من 50 % من المستشفيات في علاج مصابي كورونا .. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه ليس لدينا عجز في المستشفيات، ولم نستخدم كل المستشفيات حتى الآن في علاج مصابي كورونا.





وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" استخدمنا حتى الآن أقل من 50% من المستشفيات، وما زال لدينا سعة سريرية في مستشفيات وزارة الصحة تستوعب الكثير".





وتابع خالد مجاهد:" وزيرة الصحة وجهت بتعيين شخص مسؤول لكل مديرية في كافة المحافظات من أجل تلقى طلبات المواطنين لإيجاد سرير في المستشفيات".





وأكمل خالد مجاهد: " لدينا وفرة في أجهزة التنفس الصناعي في مصر".





ولفت خالد مجاهد:" الكثير من الفرق الطبية تطوعت للمشاركة في علاج مصابي فيروس كورونا، وهناك تعاون بيننا وبين تنسيقية شباب الأحزاب لتلقي طلبات المتطوعين لخدمة مصابي فيروس كورونا ".



