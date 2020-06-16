المخرجة مريم أحمدي تعلن إصابتها بـ كورونا

وكتبت المخرجة مريم أحمدي، عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيس بوك"، "الأمانة تحتم عليًا ان أبلغكم اني في تاريخ ١٢ / ٦ حراراتي عليت وفضلت عليًا وعملت تحاليل دم بالأمس وطلعت إيجابي .. لسه معملتش مسحه بس انشالله هعمل في الايام القادمة عشان اشوف ظروف الفيروس وصل لأيه في جسمي".



