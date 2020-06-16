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فن

المخرجة مريم أحمدي تعلن إصابتها بـ كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:45 م
مريم أحمدي
مريم أحمدي
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نبيل العدوى
أعلنت المخرجة مريم أحمدي، إيجابية تحاليل الدم التي أجرتها الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت المخرجة مريم أحمدي، عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيس بوك"، "الأمانة تحتم عليًا ان أبلغكم اني في تاريخ ١٢ / ٦ حراراتي عليت وفضلت عليًا وعملت تحاليل دم بالأمس وطلعت إيجابي .. لسه معملتش مسحه بس انشالله هعمل في الايام القادمة عشان اشوف ظروف الفيروس وصل لأيه في جسمي". 

وأضافت المخرجة مريم أحمدي "كنت احب اني ارسل للناس اللي خالطها شخصيا ولكن خايفه أنسى حد ولذلك كتبت على الفايس بوك عشان اللي انا مش فاكره اني خالطهم واللي انا فاكراهم بلغتهم تلفونيا عشان يحللوا.. ربنا يتمم شفاء الجميع على خير".

المخرجة مريم أحمدي عملت مساعد مخرج في العديد من الأعمال، وتعاونت مع الفنان أمير كرارة في مسلسل أنا عشقت عام 2014، وقدمت مسلسل الحرباية مع الفنانة هيفاء وهبي عام 2017.
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