أخبار الفن..شاهد رأى بشير الديك في محمد رمضان قبل تعاونهما في الإمبراطور.. إليسا ترد على متنمرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

ترشيح المخرج محمد شاكر خضير لمسلسل أحمد زكي

ذكر مصدر خاص داخل شركة سينرجي أن محمد شاكر خضير من بين أبرز الأسماء المرشحة لإخراج مسلسل أحمد زكي الذي يقدم الفنان محمد رمضان موسم دراما رمضان المقبل.

سمر مرسي: أنتظر عرض كوكو شانيل مع شريهان.. وهذه كواليس تصوير ونحب تاني ليه

كشفت الفنانة سمر مرسي عن كواليس تصوير مسلسل ونحب تاني ليه الذي عرض في موسم رمضان خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

قبل تعاونهما في الإمبراطور.. شاهد رأى بشير الديك في محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده مع السيناريست بشير الديك لكتابة مسلسل أحمد زكي والذي يحمل اسم الإمبراطور.

مبشغلش بالي.. إليسا ترد على متنمرة

اعتذرت إحدى المتابعات عن تنمرها على الفنانة إليسا بسبب شفاهها، وقبلت الفنانة الأعتذار.

رسالة مبهجة .. إيمان العاصي وابنتها في أحدث جلسة تصوير بعد التعافي من كورونا.. شاهد

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها بصحبة ابنتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام "