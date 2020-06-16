2 مليون رسالة تجعل الثقافة المصرية (بين إيديك)





وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة / إيناس عبد الدايم ان “تعدد وسائل التواصل مع الجمهور يتيح جذب شرائح جديدة لانشطة وفعاليات وزارة الثقافة التى تعمل على نشر التنوير وتطوير المجتمع والارتقاء بالذوق العام وقالت ان بروتوكول التعاون يعد احد صور الشراكة بين الهيئات الرسمية للدولة ومؤسسات المجتمع المدنى التى ثمنت دورها باعتبارها أحد العناصر الفاعلة فى مسيرة التنمية “.





ومن جانبها أكدت إنجي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فيكتوري لينك “نسعى دائمًا إلى مساندة جهود الحكومة المصرية الهادفة الى بناء الانسان لأن هذا جزء من استراتيجيتنا وأهدافنا. ونحرص على دعم المبادرة الناجحة لوزارة الثقافة خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك باعتبارها احدى الوسائل التى ساهمت فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا وذلك من خلال توفير الرسائل النصية التي تستهدف فئة كبيرة من المجتمع".