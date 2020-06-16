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رياضة

رئيس نادي إنبي يكشف مفاجأة عن ترحيل موعد عودة الدوري.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:19 م
عودة الدوري
عودة الدوري
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عمرو ابوبكر
كشف زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي عن كواليس حديثه مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية القائمة على عمل الاتحاد المصري لكرة القدم

وقال السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إنه تواصل مع عمرو الجنايني حول موعد عودة الدوري الممتاز المقرر عودته يوم ٢٥ يوليو.

وأضاف رئيس انبي أن، الجنايني أكد له ترحيل موعد استئناف المباريات حال عودة الدوري بعد موافقة الأندية بالتنسيق مع الاتحاد ووزارة الشباب.


وتابع: محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، أكد أن القرار لم يُحسم بعد ولابد من دراسة المسودة واتخاذ قرار من بعدها.

وأشار السيد الى أن، لم يكن يوجد موافقة رسمية بعودة الدوري، ولكن يوجد حالة من الاستحسان، وتعتبر موافقة مبدئية ولكن لم نتخذ قرارا حتى الآن بعودة أو إلغاء الدوري.

واستطرد حديثه: أن إنبي تعاقد مع مستشفى لتكون مكانا للحجر الصحي للاعبين والعاملين من الجهاز الاداري والفني إذا أصيب أحدهم بفيروس كورونا. 
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