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حوادث

مجلس الدولة ينظر دعوى تسيير دوريات أمنية فى أرض اللواء

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:01 ص
مجلس الولة
مجلس الولة
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كتب محمد زهير
تنظر محكمة القضاء الادارى الدعوي المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ قرار بتسيير دوريات أمنية مناسبة بمنطقة أرض اللواء التابعة لقسم العجوزة تغطي مساحتها كاملة، بجلسة 25 يوليو المقبل.

وحملت الدعوي رقم 34514 لسنة 74ق، و اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة.

وكما طالب المدعي في دعواه،  بإلزام الجهة الإدارية بإنشاء قسم شرطة بمنطقة أرض اللواء، وفقا لمعايير أمنية  معروفة، لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الكوارث والجريمة المتزايدة.
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