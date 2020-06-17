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حوادث

اليوم.. دعوى اتهام الطيار أشرف أبو اليسر لـ محمد رمضان بالإساءة لسمعته

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:01 ص
أشرف أبو اليسر و
أشرف أبو اليسر و محمد رمضان
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تنظر محكمة جنح الدقى، اليوم الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" والتى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.

وكان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

قررت الدائرة 4 تعويضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية تأجيل الدعوى القضائية المقامة، من أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" والتى طالب فيها الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ 25 مليون جنيه تعويض، عن الأضرار التى لحقت به مؤخرًا جراء الصورة التى التقطها داخل كابينة قيادة الطائرة المسئول عن قيادتها إداريًأ لجلسة 7 مايو لسند الوكالة وأصل الصحيفة.

وكان الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، قال إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدنى، لإعادة النظر فى عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير فى قمرة قيادة الطائرة، مضيفًا: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".
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