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وزيرة التخطيط: توجيهات رئاسية بنقل الحكومة للعاصمة الإدارية 30 يونيو 2021 ..فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:16 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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محمود محسن
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية، أن نقل الحكومة والوزارات إلى العاصمة الإدارية ستكون عملية تدريجية عبر نقل مجموعة منها.

وأضافت "السعيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "on"، أنه وفقًا لتوجيهات رئاسية سيكون الحكومة بالكامل في العاصمة الإدارية بحلول 30 يونيو 2021.

وتابعت وزيرة التخطيط أن البرلمان شريك أساسي معنًا لأجل تحسين الأحوال رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأشارت إلى أن هناك انتقادا لبعض النواب لأداء الحكومة، مؤكدة أن الجميع حريص على مصلحة الوطن، وأحيانًا يكون هناك قدر من الانفعالات والتحمل، ونرد على ذلك بالأرقام وما تم تنفيذه على أرض الواقع.

وقالت وزيرة التخطيط "نرغب في أن نكون من أحسن الدول في العالم، وأن يكون متوسط دخل الفرد مرتفعا"، مؤكدة أن هناك جهودا كبيرة تبذل لتحقيق مصلحة المواطنين.
 
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