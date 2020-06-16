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توك شو

أحد ضحايا الحادث الذي توقف له السيسي يحكي تفاصيل حديثه مع الرئيس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:15 م
أصحاب الحادث الذى
أصحاب الحادث الذى توقف لهم الرئيس
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البهي عمرو

قال عمر أحد الشابين أصحاب الحادث الذى توقف لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بسيارته للاطمئنان عليهم، إنه تعرض لحادث أثناء سيره وهو وصديقه مينا.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أنه تعرض لإصابات خفيفة من الواقعة " خلطات".


وأوضح ،  أنه تفاجأ بوجود مجموعة كبيرة من الضباط تتواجد أمامه، وبعد ذلك شاهد الرئيس السيسي يقف أمامه بسيارة، موضحًا " أنا فقدت النطق لما شوفت السيسي".


ولفت إلى أنه ظل لوقت طويل ينظر لـ الرئيس السيسي ولا يتحدث، وكشف تفاصيل حوار السيسي معه قائلا: الرئيس قالى انت مش لابس الخوذة ليه.. إنت حاسس بحاجة.. والرئيس ظل متوقفا حتى اطمأن علينا بعد أن وصلت سيارة الأسعاف".


وأشار إلى أن صديقه مينا كان يقود الدراجة البخارية للمرة الأولى، وكشف أنه لن يسير بعد ذلك إلا بخوذة، مؤكدًا أن هذا اليوم لن ينساه، وعلامة مميزة فى حياته.

وتابع أنه كان يتمنى مقابلة الرئيس السيسي، وتحقق حلمه، وتقابل معه، وأكد أن الرئيس السيسي فى مسئولية كبيرة.


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