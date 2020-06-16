شراكة جديدة .. والوليد ذكاء اصطناعي..تفاصيل





ويتم تطبيق المساعد الافتراضي والمبني على تكنولوجيا IBM Watson Assistant على منصات سحابية لتطوير الخدمات ونظم التفاعل الفوري لعملاء شركة اتصالات مصر.





يشهد السوق المصري ثورة تكنولوجية غير مسبوقة نتج عنها التحول في سلوك المستهلك والذي أصبح أكثر وعيًا بأهمية الخدمات التقنية. ولذلك حرصت اتصالات مصر-الشركة الرائدة في الخدمات الرقمية بالسوق المصري-على أن تكون من أولى الشركات التي أتاحت تطبيق الدردشة الآلية ضمن الخدمات الموجهة لعملائها اعتمادًا على تكنولوجيا IBM Watson.





ومن خلال التعاون مع شركة IBM، سيتيح تطبيق المساعد الافتراضي الجديد لعملاء اتصالات مصر تنفيذ مجموعة متنوعة من الخدمات بسهولة مثل تجديد الباقة، وتحويل وتوزيع باقات الاشتراك الشهري على العائلة، ومراجعة الرصيد، ودفع الفواتير، والعديد من الخدمات الأخرى. إضافة لذلك، فإن التطبيق الجديد يمكنه استيعاب وتحليل كم هائل من البيانات، والتعلم من التجارب السابقة، والرد لحظيًا على استفسارات وطلبات العملاء باللغتين الإنجليزية والعربية. كما سيتمكن عملاء اتصالات من التواصل مع برنامج الدردشة الآلي لإنجاز مهامهم عبر منصات عديدة وفى أي وقت خلال اليوم، مما يسهم في تركيز جهود العاملين بقطاع خدمة العملاء لحل المشكلات الأصعب والأكثر تعقيدًا.





وصرح عمرو فتحي، نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بشركة اتصالات مصر: "بينما تتطلع شركات المحمول إلى تحسين خدماتها وإتاحة نظم سلسة ومريحة لعملائها، فإن الرهان على إدخال التكنولوجيات الحديثة هو ما يسهم في تطوير الخدمات بصورة غير مسبوقة. لذلك فإن تعاوننا مع شركة IBM أتاح لنا نظم تشغيلية جديدة وآليات فعالة للتواصل مع عملائنا اعتمادًا على برنامج الدردشة الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي".





وأضاف فتحي:" قمنا بإثراء التطبيق الجديد لتوفير معلومات يومية لعملائنا عن فيروس كورونا والتعداد اليومي للمصابين والمتعافين، وطرق الوقاية وتجنب انتقال العدوى في هذه الظروف الصعبة وذلك حرصًا من الشركة على تقديم تجربة مميزة لعملائنا". وقال المهندس وائل عبدوش، مدير عام شركة IBM مصر: "يبرز تعاوننا مع شركة اتصالات مصر أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مستوى خدمات العملاء لتصبح أكثر كفاءة ودقة".





وأضاف "من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ستعيد اتصالات مصر تشكيل علاقتها مع عملائها لتلبي متطلبات كل فرد بكفاءة عالية."

قامت شركة اتصالات مصر بالتعاون مع شركة IBM، الرائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات لإطلاق أول مساعد افتراضي لعملاء اتصالات والمعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمدهم بتجربة غير مسبوقة.