بعد إعلان الحكومة .. صحة النواب توضح الزيادة الجديدة فى رواتب الأطباء والأطقم الطبية

وتابع النائب حديثه:"تكلفة تعليم الطالب حتى يكون طبيبا فى أمريكا مليون دولار، ومصر تقوم بتعليمهم والدول الأخرى تحصل عليهم بسهولة".

وكان ذلك بعد أن

كانت فرصة لاختطاف الأطباء، وأن دولًا عدة قدمت مغريات للكثير من الأطباء للهجرة إليها.

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جائحة

كان ذلك تعقيبا على ما قاله الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بأن هناك بعض الإحصائيات الخاصة التي تحذر من استقالات الأطباء المصريين وهجرتهم للخارج.





ووجه رئيس مجلس النواب ، الشكر لرجال هيئة الشراء الموحد، قائلا "هناك رجال يعملون فى صمت وهم رجال هيئة الشراء الموحد موضحا أنهم يبذلون جهودا كبيرة في توفير احتياجات الدولة الطبية".





وطالب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإعداد الحكومة برنامجا وطنيا يضمن إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالقطاع الصحى فى مصر فى الموازنة العامة للدولة.



