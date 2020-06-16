موجز السوشيال.. يسرا تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده.. ونبيل الحلفاوي: كان نفسي أمثل مع محمود مرسي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:







محظوظة إننا اشتغلنا مع بعض.. يسرا تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده.. شاهد

احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلاد النجم بيومي فؤاد عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام





نبيل الحلفاوي: كان نفسي أمثل مع محمود مرسي

أجاب الفنان نبيل الحلفاوي على سؤال أحد متابعيه عبر تويتر عن الممثل الذي تمني التمثيل معه في عمل فني واحد.



ستيفن جيرارد يهنئ يورجن كلوب بعيد ميلاده الـ 53

هنأ ستيفن جيرارد اللاعب التاريخي لفريق ليفربول الإنجليزي، مدرب الفريق يورجن كلوب بعيد ميلاده ال 53.





أعظم المدربين على الإطلاق.. محمد زيدان يهنئ يورجن كلوب بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ محمد زيدان نجم المنتخب المصري ولاعب فريق بروسيا دورتموند السابق مدربه يورجن كلوب بعيد ميلاده ال 53.