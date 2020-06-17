بشرى خير.. الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتحسين الأوضاع المالية للأطباء.. صحة النواب: استقالاتهم تتزايد من عام إلى آخر بسبب الراتب.. ومطالب بزيادتها إلى 20 ألف جنيه

صحة البرلمان تحذر من هجرة الأطباء.. وعبد العال: هناك دراسة لرفع رواتبهم

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عرض توصيات لجنة الشئون الصحية بشأن زيادة رواتب الأطباء والأطقم الطبية لمنع هجرتهم ووقف الاستقالات، الأمر الذى علق عليه

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا:" إن جائحة

كانت فرصة لاختطاف الأطباء ودولًا عدة قدمت مغريات للكثير من الأطباء للهجرة إليها.