بشرى خير.. الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتحسين الأوضاع المالية للأطباء.. صحة النواب: استقالاتهم تتزايد من عام إلى آخر بسبب الراتب.. ومطالب بزيادتها إلى 20 ألف جنيه

- صحة البرلمان تحذر من هجرة الأطباء.. وعبد العال: هناك دراسة لرفع رواتبهم
- على عبد العال: جائحة كورونا فرصة لاختطاف الأطباء
- صحة النواب توضح الزيادة الجديدة فى رواتب الأطباء والأطقم الطبية
- برلماني يطالب بزيادة رواتب الأطقم الطبية بسبب كورونا
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عرض توصيات لجنة الشئون الصحية بشأن زيادة رواتب الأطباء والأطقم الطبية لمنع هجرتهم ووقف الاستقالات، الأمر الذى علق عليه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا:" إن جائحة فيروس كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء ودولًا عدة قدمت مغريات للكثير من الأطباء للهجرة إليها.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، "الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ خطوة موفقة متمثلة في رفع بدل العدوى للأطباء وأن هناك دراسة لرفع رواتبهم".
وفى المقابل، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة ستقدم غدا مشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وأوضح معيط أن الموازنة تتضمن 100 مليار جنيه لتحسين المعاشات والمرتبات، لافتا إلى اهتمام الحكومة بدعم الطبقة المتوسطة من خلال نسبة العلاوة المقررة للمخاطبين وغير المخاطبين، متابعًا :"تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله في عام واحد، لكن تم التعامل معه في الموازنة الجديدة"، مضيفا :"كل فرصة لدعم الطبقة المتوسطة والمهن الطبية لا نتردد فيها.هذه الطبقة تمثل حماية للمجتمع المصري".
وأكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بأن هناك بعض الإحصائيات الخاصة التي تحذر من استقالات الأطباء المصريين وهجرتهم للخارج.
ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرجال هيئة الشراء الموحد، قائلا "هناك رجال يعملون فى صمت وهم رجال هيئة الشراء الموحد موضحا أنهم يبذلون جهودا كبيرة في توفير احتياجات الدولة الطبية".
وطالب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإعداد الحكومة برنامجا وطنيا يضمن إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالقطاع الصحى فى مصر فى الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن استقالات الأطباء تتزايد من عام إلى آخر، موضحًا أنه فى عام 2016 تقدم 1044 طبيبا باستقالاتهم، وفى عام 2018 بلغت الاستقالات 2600 طبيب بنسبة زيادة قدرها 21%، وفى عام 2019 بلغت الاستقالات 3507 أطباء بنسبة زيادة قدرها 35%، مطالبا بالاسترشاد بالدول الأخرى فى الأجور والبدلات، وتفعيل دور القنوات التلفزيونية فى نشر الثقافة الصحية بين المواطنين.
ومن جانبه، قال سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن توصيات لجنة الصحة اليوم تضمنت مطالب بزيادة رواتب الأطباء لمنع الهجرة للخارج، مؤكدًا أن وزير المالية فور سماعه التوصيات قال أن الحكومة تقوم بإعداد تعديلات جديدة على قانون المهن الطبية بشأن ذلك وستقوم بتقديمه للبرلمان خلال الأيام المقبلة.
وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، أن تعديلات القانون ستتضمن وضع مالي ومعاملات مالية للأطقم الطبية بشأن زيادة رواتبهم، مؤكدًا أن هذه الزيادات ستكون بمبدأ على قدر العمل سيحصل على الأجر مع العلم أن هناك أعدادًا كثيرة قامت بتقديم استقالتها حتى تسافر خارج البلاد بسبب قلة الرواتب.
وتابع النائب حديثه: "تكلفة تعليم الطالب حتى يكون طبيب فى أمريكا مليون دولار، ومصر تقوم بتعليمهم والدول الاخرى تحصل عليهم بسهولة".
كما، طالب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة زيادة رواتب الأطباء والأطقم الطبية والعاملين والتمريض لـ 20 الف جنيه فى الشهر، مؤكدًا أن أزمة كورونا كشفت للعالم اجمع التضحيات التي يقدمها الجيش الأبيض من أجل الحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض فى المجتمع.
وأكد "عبد الحميد" لـ"صدى البلد"، أن هذا المطلب طالب به منذ سنوات ولكن الآن أصبحت هناك ضرورة قصوى لتنفيذه على أرض الواقع فى ظل ما تشهده البلاد من وباء كورونا وحتى يكون بمثابة حافز مناسب لاستمرار الأطقم الطبية فى العمل من أجل سلامة وأمن المواطنين فى كل مكان.
وجدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن الحكومة ستقدم غدا مشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة.