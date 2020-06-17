جامعة حلوان تنظم دورات تدريبية في تحليل البيانات.. أون لاين

يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، دورات تدريبية "أون لاين" لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين .





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يأتي ذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.





ومن هذه الدورات دورة للتدريب على تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والنظرية الحديثة خلال الفترة من ٢٢ : ٢٣ يونيو ٢٠٢٠.





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وتهدف الدورات؛ للتعرف على تقنية تحليل البيانات واستخدامات النظريات المختلفة في تحليل البيانات وتطبيق نظريات تحليل البيانات في حل المشكلات .





كما تهدف أيضا، للتعريف بكيفية الاستفادة منها في العمل الأكاديمي، وإجراء مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة من حيث التطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي.