AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تنظم دورات تدريبية في تحليل البيانات.. أون لاين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، دورات تدريبية "أون لاين" لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين . 

اقرأ أيضًا :

يأتي ذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

ومن هذه الدورات دورة  للتدريب على تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والنظرية الحديثة خلال الفترة من ٢٢ : ٢٣ يونيو ٢٠٢٠.

اقرأ أيضا :

وتهدف الدورات؛ للتعرف على تقنية تحليل البيانات واستخدامات النظريات المختلفة في تحليل البيانات وتطبيق نظريات تحليل البيانات في حل المشكلات . 

كما تهدف أيضا، للتعريف بكيفية الاستفادة منها في العمل الأكاديمي، وإجراء مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة من حيث التطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز القياس والتقويم الطلابي بحلوان يقدم دورات تدريبية أون لاين لأعضاء هيئة التدريس

15 يونيو.. التقويم الطلابي بجامعة حلوان تعقد دورات للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة

التقويم الطلابي بجامعة حلوان تنظم دورات في تحليل البيانات

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبة عن الاختبارات التحصيلية لأعضاء هيئة التدريس أون لاين

التقويم الطلابى بجامعة حلوان: دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على الاختبارات التحصيلية

غدا .. دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان على الاختبارات التحصيلية

ترشيحاتنا

15 أسطوانة أكسجين للأهالي.. محمد صلاح فخر العرب الحقيقي في زمن الكورونا

قصة لا تصدق .. سيدة تحمل في أحفادها بدلا من ابنتها

منع تشغيل المراوح في لجان امتحانات الثانوية العامة تجنبا لانتشار كورونا

وزيرة الصحة: مصر الأقل بين دول العالم في وفيات كورونا.. وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تأثرا

ثقة في الله مش هينفع.. عمر طاهر يعلق على تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي

لسة تعبانة .. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات حالتها الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب مجهول.. الباب الزجاجي لأحد البنوك يتسبب في مقتل امرأة بالهند.. فيديو

محاولة قتل عجوز تسعينية على يد سفاح في أمريكا.. فيديو

سائح يدمر الأرضية الزجاجية لأضخم جسر معلق في أمريكا.. صور