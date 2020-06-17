المقاصة: اتحاد الكرة وافق على عودة رابطة الأندية المحترفة.. فيديو

قال اللواء بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، إن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، وافقت على عودة رابطة الأندية المحترفة بشكل منفصل في الفترة المقبلة.





وأكد اللواء بكري سليم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لجنة عمرو الجنايني ستدخل التاريخ بسبب الإنجازات الكبيرة التي تحققها وخاصة بعدما فاجئنا اليوم بتحمل الاتحاد تكاليف الإجراءات الاحترازية".





وتابع: "وجهت اللوم إلى عمرو الجنايني بسبب عدم إصدار تلك القرارات في الإعلام من أجل إبلاغ الجميع بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها أعضاء اللجنة الخماسية".





وأضاف سليم، أن الأهلي وإنبي والاتحاد السكندري ووادي دجلة ومصر المقاصة وطلائع الجيش وافقوا على الهيكل الإداري لرابطة الأندية المحترفة.



