مستشار الصحة لتكنولوجيا المعلومات: تطبيق صحة مصر لديه كافة موضوعات التوعية بالصحة العامة .. فيديو

أكد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق صحة مصر لديه كافة الموضوعات التوعوية بالصحة العامة وليس كورونا فقط .





وأضاف صلاح خلال وجوده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on إن وزارة الصحة لديها قاعدة بيانات ضخمة، وخريطة بأماكن انتشار الفيروس بمختلف أنحاء الجمهورية، وتلك الإحصائيات تم عمل دراسة وأبحاث على تلك الإحصائيات لمعرفة سببب انتشار الفيروس في بعض الأماكن.





وتابع مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات وأن هناك إشعارات يقوم التطبيق بإطلاقها لصاحب الهاتف، مثل بيانات وزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا.





وأشار المهندس أيسم صلاح أن التطبيق يقوم بتنبيه صاحب الهاتف أنه يقترب من مكان به حجر صحي، ويرشده بالإجراءات اللازمة لاتباعها حتى لا يصاب بفيروس كورونا.



